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Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'sinin tutuklandığı duyuruldu.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 2'si tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde dün yakalanan FETÖ şüphelileri N.B, Ö.A. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüphelilerden N.B. ve Ö.A. tutuklandı, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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