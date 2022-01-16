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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan sınırda gözaltına alınan PKK şüphelileri M.S., Ö.D. ve Y.M.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik güçleri 3 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S, Ö.D. ve Y.M'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

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