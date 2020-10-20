Yunanistan Türkiye korkusundan askerliği 12 aya çıkarma kararı aldılar

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, kısa süre içerisinde askerlik süresinin 12 aya yükseltileceğini söyledi. Sabah'ın haberine göre, Panayotopulos, Meriç'te bulunan Yunan-Türk sınırına da değinerek, bölgeyi gerek profesyonel paralı askerlerle gerekse mecburi askerlik hizmetini yapmakta olan askerlerle daha sıkı donatacaklarını belirterek, 9 ay olan askerlik süresinin 12 aya yükseleceğini duyurdu.