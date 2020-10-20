AjansHaber.com.tr Dünya Askerliği 12 aya çıkarma kararı aldılar

Yunanistan Türkiye korkusundan askerliği 12 aya çıkarma kararı aldılar

Yunanistan, askerlik süresini 12 aya çıkartma kararı aldı. Açıklamayı Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos yaptı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, kısa süre içerisinde askerlik süresinin 12 aya yükseltileceğini söyledi. Sabah'ın haberine göre, Panayotopulos, Meriç'te bulunan Yunan-Türk sınırına da değinerek, bölgeyi gerek profesyonel paralı askerlerle gerekse mecburi askerlik hizmetini yapmakta olan askerlerle daha sıkı donatacaklarını belirterek, 9 ay olan askerlik süresinin 12 aya yükseleceğini duyurdu.

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