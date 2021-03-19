Yunanistan: Türkiye donanmada bizi geçti

Fransa'dan aldıkları Rafale savaş jetlerinin ilkinin Temmuz ayında Tanagra Üssü'ne ineceğini kaydeden Yunan bakan, İsrail'le İHA konusunda iş birliği içinde olduklarını belirterek, Türkiye'nin donanma konusunda kendilerine göre çok daha ciddi adımlar attığını dile getirdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, katıldığı bir çevrimiçi etkinlikte ülkesinin gelecekteki savunma planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İLK RAFALE TEMMUZDA İNECEK

Fransa'dan aldıkları 18 adet Rafale savaş uçağının ilkinin temmuz ayında Tanagra Hava Üssü'ne ineceğini söyleyen Yunan bakan, bu uçakların Yunanistan-Türkiye güç dengesi açısında önemli olduğunu söyledi.

"DONANMADA TÜRKİYE ÖNÜMÜZE GEÇTİ"

Türkiye'nin kendilerinin aksine donanmalarında önemli modernizasyonlar ve atılımlar yaptığını söyleyen Panagiotopoulos, yeni fırkateyn programıyla açığı kapatmak istediklerini belirtti.

F-35 AÇIKLAMASI

2021'in başında "Er ya da geç, F-35'leri bir gün mutlaka alacağız" gibi bir iddialı çıkışla gündeme gelen Yunan bakan, yeni açıklamasında daha temkinli yaklaştı:

"F-35'e kesinlikle ilgi duyuyoruz fakat 2.5 milyar euroluk bir maliyeti de var. Yunanistan'ın F-35'i er ya da geç tedarik edip etmeyeceği, tasarımlarımız ve tükenmez olmayan finansal yeterliliklerimizle alakalı bir mevzu. Viper programı tamamlanması F-35'e zemin hazırlayabilir, hatta belki daha erken sürede olabilir."

TEL AVİV İLE İŞ BİRLİĞİ

Nikos Panagiotopoulos ayrıca, İsrail'in kendileriyle İHA ve İHASAVAR sistemler konusunda iş birliği ve ortak üretim konularını müzakere etmek istediğini belirtti.