Yunanistan ölüme itti, Sahil Güvenlik kurtardı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın geri iterek ölüme terk ettiği 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin can salından Sahil Güvenlik botuna alındığı anlar kameraya yansıdı.
Ege Denizi üzerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan'a ait bir gemi belirledi.
Gemideki düzensiz göçmenler iki can salına bırakılarak Türk karasularına itildi.
Durum, bölgedeki Sahil Güvenlik birimlerine iletildi. Bir Sahil Güvenlik botu, her iki saldaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenler Seferihisar'a götürüldü.
Düzensiz göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri, dünyaya insanlık dersi vermeye devam ediyor— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 17, 2021
🔹16 Mayıs'ta Yunan güçleri tarafından Seferihisar açıklarına geri itilen ve ölüme terk edilen 32 göçmen, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. pic.twitter.com/UG41Lg5x96
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