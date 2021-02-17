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Yunanistan itiraf etti: Türkiye'ye karşı kurtarıcı aramaya başladık

Türkiye ile Yunanistan'ın hem savunma hem de sanayi gücünün karşılaştıran Yunan basınından çarpıcı itiraflar geldi.

Yunan medyası, Türkiye ve Yunanistan'ın askeri gücüyle ilgili bir grafik yayımladı. Yayımlanan grafikte iki ülkenin savaş uçağı, savaş gemisi, İHA, denizaltı, helikopter, zırhlı araçları ve asker sayısı kıyaslandı.

Star'ın haberine göre, Türkiye'nin asker sayı bakımında üstün olduğu belirtilen haberde, "Türk Hava Kuvvetleri ve Türk donanması üstün silahlara sahip, askeri kadrosu bizden en az beş kat fazla" denildi.

Türkiye'nin savunma sanayisini sürekli güçlendirdiğini vurgulayan Yunan basını, "Türkiye karşısında yurtdışında kurtarıcı arama noktasına geldik" ifadelerini kullandı.

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