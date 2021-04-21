Yunanistan ile Suudi Arabistan, Patriot için anlaşma imzaladı

Yunanistan, ABD'den satın aldığı Patriot hava savunma bataryalarından birini Suudi Arabistan'a verecek.

Atina'dan Riyad'a yapılan ziyaret kapsamında, Patriot sağlanmasıyla ilgili anlaşma imzalandı.

PATRIOT İÇİN İMZALAR ATILDI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Riyad’da yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmayı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile imzaladığını belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dendias, Riyad'da Suudi yetkililerle olan temasları kapsamında ayrıca Yunanistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ile de bir anlaşma imzaladığını bildirdi.

YUNAN EKONOMİSİNİ DÜZELTME ÇABALARI

Atina, Patriot anlaşmasıyla 2019 yılı sonbaharından bu yana resesyon içerisinde bulunan ve koronavirüs salgınıyla çıkmaza giren Yunan ekonomisini düzlüğe çıkarmaya çalışıyor.

Devleti iflasın eşiğine getiren borç krizine karşı Yunanistan'a Euro Bölgesi'ndeki ortakları tarafından uygulanan kurtarma programı, Ağustos 2018'de sona ermişti.

"BÜYÜK BİR İLERLEME"

Dendias, Yunanistan'ın Suudi Arabistan ile diplomatik ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirdiğini belirtti.

Yunan bakan, "Bu ülkemiz için Körfez ülkeleri ile iş birliğimizde büyük bir ilerleme oluşturuyor.” diye konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN TOPRAKLARINDA KONUŞLANDIRILACAK"

Savunma Bakanı Panagiotopoulos ise iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın Yunan ve Suudi silahlı kuvvetlerinin yeteneklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını savundu.

Panagiotopoulos, "Bu çerçevede hava kuvvetlerimize ait bir Patriot savunma sistemi, yakın gelecekte Suudi Arabistan topraklarında konuşlandırılacak ve faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.

VELİAHT PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞME

Öte yandan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasında imzalanan "askeri anlaşmanın" ardından ortak iş birliğinin yönlerini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman ile Dendias, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve farklı alanlarda ortak iş birliğinin yönleri ve bu iş birliklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesinin yollarının yanı sıra bölgesel meseleleri görüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan'ın Riyad Büyükelçisi Alexis Konstantopoulos görüşmede hazır bulundu.