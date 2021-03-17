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Yunanistan ile istişari görüşmelerde ikinci gün

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Atina'da buluşmada, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi müzakereler yapıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'nci turunda ikinci gün tamamlandı.

Heyetler, Ege ve Akdeniz'de iki ülke arasında yaşanan sorunları ele aldı.

Bugün iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi müzakereler yapıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra görüşmeler 25 Ocak'ta İstanbul'da yeniden başlamıştı.

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