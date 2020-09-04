Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak
Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, Türkiye ile Yunanistan arasında başlaması muhtemel olası çatışmanın Meis'ten başlayacağını söyledi.
Türkiye’nin Akdeniz’de meşru faaliyetleri Yunanistan’ı rahatsız etmeye devam ediyor. Bölgede kirli provokasyonlara imza atan Atina yönetimi, savaş çıkartacak hamleler yapıyor.
Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, bölgede yaşanan son gelişmeleri Superhaber’de anlattı.
Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin karşısında Yunanistan olmadığını söyleyerek, ‘Karşımızda Batı var. Bu yüzde hemen S-400’lerin bölgeye yerleştirilmesi gerekiyor’ dedi.
Bozkurt, Yunanistan iddialarının hukuki bir dayanağı olmadığını belirterek, ‘Atina’nın bahsettiği adaların münhasır ekonomi bölge sınırı yok’ ifadelerini kullandı.
Çatışma başlarsa bu Meis üzerinden olur
Çatışma başlarsa bunun Meis adası üzerinden gerçekleşeceğini söyleyen Bozkurt, ‘Burada bir süreç olabilir’ dedi.
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