Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Türkiye’nin Akdeniz’de meşru faaliyetleri Yunanistan’ı rahatsız etmeye devam ediyor. Bölgede kirli provokasyonlara imza atan Atina yönetimi, savaş çıkartacak hamleler yapıyor.

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, bölgede yaşanan son gelişmeleri Superhaber’de anlattı.

Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin karşısında Yunanistan olmadığını söyleyerek, ‘Karşımızda Batı var. Bu yüzde hemen S-400’lerin bölgeye yerleştirilmesi gerekiyor’ dedi.

Bozkurt, Yunanistan iddialarının hukuki bir dayanağı olmadığını belirterek, ‘Atina’nın bahsettiği adaların münhasır ekonomi bölge sınırı yok’ ifadelerini kullandı.

Çatışma başlarsa bu Meis üzerinden olur



Çatışma başlarsa bunun Meis adası üzerinden gerçekleşeceğini söyleyen Bozkurt, ‘Burada bir süreç olabilir’ dedi.