Yunanistan, gözü dönmüş bir terör destekçisi ülkedir

Dursun ERKILIÇ

İstanbul’daki terör saldırısına kadar geçen süreçte yaşananları konu başlıklarıyla özetlemek gerekirse, şu hususları öne çıkarmak mümkün…

“TÜRKLER YERYÜZÜNDEN YOK OLACAK”

15 Ocak 1840… Yunanistan Başbakanı Kolettis diyor ki: “Bu bölge Türklerle bir arada yaşamamız için çok dardır. Ya biz ya da onlar yok alacaklar. Biz Yunanlı olduğumuz için daima var olacağız. Türk nesli ise yeryüzünden yok olacak.” Bu sözün üstüne söylenecek söz yok ama devam edelim…

BÜLENT ECEVİT’E ABD’DE SUİKAST

Yunanistan’ın terör çılgınlığı akıl ve mantık ölçülerinin dışında bir yerdedir. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası, dönemin başbakanı, Bülent Ecevit “baş düşman” ilan edildi. Ecevit, Amerika’dayken Yunanistan, bir istihbarat elemanı aracılığı ile Ecevit’i öldürtmek istemiş ancak bunda başarılı olamamıştı.

1976 Yılıydı… Kıbrıs Barış Harekatı’yla elde edilen zafer Yunanistan ve Rumları çıldırtıyordu. Başbakan Ecevit, New York'taydı. Burada kendisine bir suikast girişiminde bulunuldu.

Suikastçı otelin lobisinde Ecevit’e silahı doğrulttuğu anda koruma müdürü Mümtaz Karaduman ve kendisini korumakla görevli FBI ajanı saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. FBI ajanı elinden yaralanırken, Ecevit olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Yunanistan, böylesine gözü dönmüş bir terör destekçisi ülkedir.

İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISI

Batı’nın şımarık çocuğu, Amerika’nın yeni eyaleti Yunanistan, Türk ve Türkiye düşmanlığını varlık sebebi haline getirdi.

Atina yönetimi ülkesini, halkını mahvedecek bir yola girerken Adalar Denizine düşmüşlük ile terör yılanına sarılmayı da ihmal etmiyor.

Son örnek, İstanbul’daki terör saldırısı oldu.

Bu olay ile anlaşıldı ki Yunanistan başta PKK, FETÖ, DHKPC gibi terör örgütleri olmak üzere başı sıkışan her eli kanlının bir an önce kapağı atmak istediği bir ülke.

Hatta Yunanistan’ın, planlanan terör eylemlerinde kaçılacak ya da teröristin kaçırılacağı ülke olarak kanlı olaylardaki yerini alıyor.

HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR

Bilindiği gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim'deki bombalı saldırı hakkında açıklamalarda bulunurken, “Yakalamasaydık bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı” dedi.

Yunanistan’ın terör sicili öylesine bozuk ki bundan daha vahim suçlar var dosyasında.

Tüm bunlar herkesçe biliniyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve hatta Yunanistan eski Başbakanı Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e ‘aklını başına’ al türü mesajlar verse de değişen bir şey yok. Aksine, FETÖ’cüler Yunan TV’sinde kin kusmaya, terör örgütleri Lavrion kampında eğitilmeye devam ediyor.

Yunanistan’ın tavrı Avrupa Birliği’nin “Şark Meselesi”ne dayanan ‘haçlı zihniyeti’ne ve Amerika’nın Yunanistan’a çökme iştahına uygun olduğu için Miçotakis’in sırtı sıvazlanıyor ama o, yiyeceği tokadın şiddetini bilmiyor.

ASALA’NIN YERİNE PKK…

Ermeni terör örgütü ASALA, Türk diplomatlarını katlederken, PKK’nın adı duyuluyordu. Bu arada, bir süre sonra eylemlerine son verecek olan ASALA’nın yerine ikame edilecek olan PKK’nın insan gücü, Türkiye ve başka ülkelerden kandırılarak Lübnan’a götürülen ve eğitimden geçirilen gençlerden oluşturuluyordu. Bu süreçte de Yunanistan önemli roller üstlendi.

“BİR GECE ANSIZIN…” LİSTESİNE GİRDİ!

Yunanlı politikacıların PKK kamplarını ziyaretleri, para ve silah destekleri, Atina’daki “faili meçhul” cinayetler… 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, 2021 yılının başlarına kadar Yunanistan’a yasadışı giriş yapan 19.653 terörist ve kaçak derken Amerika’ya satılan adalar ve topraklar Yunanistan’ı Türkiye’nin “Bir gece ansızın…” listesine soktu.