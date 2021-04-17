Yunanistan göçmenleri yakmaya kalkıştı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan güçleri tarafından üzerlerine benzin dökülerek ölüme terk edilen 41 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

"Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan zulmünü paylaşarak, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır" dedi.

Bakan Soylu, paylaşımında Avrupa Komisyonu'nu da etiketleyerek, "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir" sözleriyle tepki gösterdi.

Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır.



Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir @EU_Commission pic.twitter.com/hzHQ2AUZTD — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 17, 2021

Göçmenlerin botu, tüm uyarılara rağmen Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itildi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 41 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

"Benzini döküp ateşe verdi"

Kurtarılan göçmenler yaralarını gösterdikleri Türk sahil güvenliğine yaşadıklarını anlattı:

"Biz Çeşme'den çıkıp Yunanistan'a gittik. Adaya gittik orada yarım saat kaldık, sonra Yunanistan polisi geldi. Yunanistan bizi yakaladı, paramızı ve telefonlarımızı aldı. Bir kadın vardı "siz gidin" dedi. Biz gitmedik. Benzin getirip üstümüze döktü. Benzini döküp ateşe verdi. Bizi aynı (kendi) botumuzla getirip denize bıraktılar"