Yunanistan gerilimi konusunda yorum yapmayan İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şaşırtmadı. Yunanistan ve taraftarı ülkelerin Akdeniz üzerinden Türkiye’yi kışkırma çalışmaları sürerken CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul’u gündeme taşımak istemesi tepki aldı. CHP’li İmamoğlu’nun Yunanistan’ın bu tutumlarıyla ilgili hiçbir tweet atmayıp Kanal İstanbul ile ilgili tweet atması dikkat çekti.

Yunanistan ve taraftarı ülkelerin Akdeniz üzerinden Türkiye'yi kışkırma çalışmaları sürerken CHP'li Ekrem İmamoğlu yine gündem dışı meseleleri gündeme getirme gayretine girdi

Sosyal medyadan "Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?" ile başlayan iletisini attığı görülen İmamoğlu'nun Yunanistan hakkında hiçbir tweet atmadığı gibi Akdeniz konusu hakkında paylaşımda bulunmaması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

KANAL İSTANBUL YAPILACAK NOKTA!

Twitter üzerinden İmamoğlu'na tepki yağarken bir kullanıcı, "Sayın Başkan, sizin danışmanlar siz provoke ediyor galiba. Şu anda gündem Akdeniz'deki durum, ama sizden bu konuda mesaj yerine zarar verecektir. Lütfen şu danışmanların kulağını biraz çekin. Gündeme göre mesajlar atsın!" diyerek tepki gösterdi.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise, "Yine almışsın bir yerlerden mesaj, her gün kanal İstanbul üstüne algılar. Bu Kanal İstanbul Ya-pı-la-cak… nokta" dedi. Yine bir kullanıcı ise "Reis'in yaptığı bütün icraatları karşı çıktınız, yapıldıktan sonra herkesten çok karşı çıkanlar faydalandı. Kanal İstanbul'da öyle olacak" dediği görüldü.