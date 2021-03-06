Yunanistan Fransa'dan Milan füzesi alıyor

TSK'nın da envanterinde bulunan Fransız yapımı MILAN füzeleri, 2000 metreye kadar tesir edebiliyor.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Fransa'yı yanına çekmek için milyarlarca euro harcayarak 18 adet Rafale jeti alan, F-35 almak için Washington'ın kapısında bekleyen Atina yönetimi, dün aldığı kararla askerlik süresini 12 aya çıkardı.

ÜLKE EKONOMİK DARBOĞAZDA

Ekonomik olarak da ciddi sıkıntı içinde olan Yunanistan, AB'den aldığı borçlarla ayakta durmaya çalışıyor. Yunan halkı da ekonomik sorunlarının çözülmesini istiyor ve bu sebepten ötürü sokaklara çıkarak hükümeti protesto ediyor.

ATİNA ÜS DAĞITIYOR

Ülke bu durumdayken Atina yönetimi, silah alımına ve ülkenin kritik yerlerini ABD'ye tahsis etmeye devam ediyor. Türkiye sınırına 20 km ötede ve Lozan Anlaşması gereği askersiz olması gereken Dedeağaç'ta Washington'a üs vermişti.

YENİ SİLAH ALIMI

Yunanistan Savunma Bakanlığı, TSK'nın da envarterinde bulunan Fransız yapımı MILAN füzelerini almak için hamle yaptı. 3 yıl içinde 300 güdümlü MILAN füzesinin alınacağı açıklandı. Anlaşmanın değerinin 9 milyon euro olduğu kaydedildi.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE KARŞITI SİLAHLANMA PROGRAMI

2020 Eylül'ünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 11,5 milyar euroluk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor. Bu kapsamda Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının ilkinin "Viper" seviyesine modernizasyonu tamamlanmıştı. Modernizasyonu tamamlanan F-16, ilk uçuşunu Texas'ta bulunan Lockheed Martin tesislerinde gerçekleştirmişti.