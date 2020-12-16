Yunanistan, Fransa'dan 18 adet savaş jeti alıyor

NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, Fransa'dan destek almaya başladı. Doğu Akdeniz'de yaşanan krizde askeri gücü ve donanması Türkiye'ye karşı daha kuvvetsiz olan Yunanistan, siyasi olarak destek aldığı Fransa ile bir anlaşma imzaladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile bir anlaşma imzalayacağını açıklayarak 18 adet Dassault marka Rafale savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. Bölgede tansiyonun yükseldiğine dikkat çeken Miçotakis, "Birkaç gün içinde 18 Rafale tipi savaş jetinin alımı için Fransa ile Atina'da imza atacağız" dedi.

Savaş jetlerinin 2021'de teslim edileceği belirtildi. Miçotakis, yeni fırkateyn, drone ve yenilenmiş F-16 satın almak istediklerini de duyurdu.