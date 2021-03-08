Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmayı sürdüren Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Güney Eğe Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos'un daveti üzerine, On İki Ada'nın Yunanistan'a 'ilhakının yıldönümünü' nedeniyle düzenlenen kutlamalara katılmak üzere Rodos'u ziyaret etti. Ziyarette giydiği ayakkabı ile alay konusu olan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Rodos'a gelişinde havalimanında Güney Ege Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

GİYDİĞİ AYAKKABI ALAY KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Rodos'ta müze ve benzeri tarihi yerleri ziyaret edecek, ardından törenlere katılacak. Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun ziyaretiyle ilgili olumsuz eleştirilere yer veren Yunan medyası, "Kutsal Ada'ya dağcılık ayakkabısıyla ayakbastı, adanın önemimi ayaklar altına aldı" ifadelerini kullandı. Rodos'tan Meis Adası'na geçecek olan ve sözde kutlama törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun ve Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ile birlikte yapacağı açıklamalarda Türkiye'ye mesaj göndermesi bekleniyor.

MEİS'E ASKER ÇIKARMIŞLARDI

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou 13 Eylül'de Meis Adası'nı ziyaret etmişti. Yunanistan, Ağustos ayında, Türkiye'nin hemen yanı başında bulunan Meis Adası'na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk ederek, tansiyonu yükseltmişti.

"PROVOKASYONA MÜSAADE ETMEYİZ"

Dışişleri Bakanlığı, Yunan tahrikine sert tepki göstermişti. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, basına yansıyan haber hakkındaki soruya yazılı cevap vermişti. Bunun, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğunu vurgulayan Aksoy, adanın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerinin altını çizdi. Aksoy, açıklamasında, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır" ifadelerine yer vermişti.