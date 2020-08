"Bizimle alay ediyorlar"

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini sürdürdüğü Oruç Reis’in görev süresini uzatmasının ardından Yunan basını müttefiklerine sitem etmeye başladı. Yunan savunma içerikli bir haber sitesinde “Alay etmenin sınırı yok. Dayanışmada bizi doyuran dost ve müttefiklerimiz, Yunan tatbikatlarının gerçekleştirildiği bölgenin bitişiğinde Türkler ile tatbikat yapıyorlar” denildi.

Türkiye'nin Navtex ilan edip Oruç Reis gemisini sismik araştırma için Kıbrıs adasının güneybatısına yollamasının ardından Yunanistan'ın da Türkiye ile kısmen çakışan bölgede Navtex ilan etmesi tansiyonu yeniden yükseltti.

ABD İLE EĞİTİM



Yunan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, USS Winston S. Churchill destroyer gemisi, Yunanistan'dan 1 fırkateyn, 1 denizaltı ve 6 adet F-16 savaş uçağının katılımı ile Girit adası açıklarında ortak tatbikat yaptı. Tatbikatın, planlama, hava savunma, denizaltılara karşı savaş, bilgi alışverişi ve çeşitli manevraları kapsadığı belirtildi.

'ALAY EDİYORLAR'

Yunan savunma içerikli "militaire.gr" haber sitesi "Alay ediyorlar" başlıklı haberinde, "Alay etmenin sınırı yok. Dayanışmada bizi doyuran dost ve müttefiklerimiz, Yunan tatbikatlarının gerçekleştirildiği bölgenin bitişiğinde Türkler ile tatbikat yapıyorlar" diye yazdı. Haberde, "Türklerin yayınladığı Navtex bölgesinde iki Türk fırktateyni, bir İtalyan fırkateyni ve iki ABD savaş gemisi bulunuyor" ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı ise Türk savaş gemilerinin sadece bir İtalyan fırkateyni ile tatbikat yaptığını açıkladı.

BAE VE FRANSA UÇAKLARI

Yunanistan'ın, önceki gün Oruç Reis'in Navtex süresinin uzatılmasına misilleme olarak yayınladığı Navtex sınırları içinde de tatbikat yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Yunan tatbikatı, Türk savaş gemilerinin refakatinde sismik araştırmalar gerçekleştiren 'Oruç Reis' gemisinden uzak mesafede gerçekleşti. Hafta başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de Yunan hava kuvvetleriyle tatbikat yapacağı açıklanmıştı. BAE uçaklarının Girit'e geldiği, ancak eğitimin henüz başlamadığı ileri sürüldü. Öte yandan Yunanistan, Fransa'yla birlikle Kıbrıs Rum yönetimine 3'er savaş uçağı gönderdi. Savaş uçakları, Rum helikopterleri ve bir Fransız savaş gemisiyle cuma günü tatbikat yapacak.

OYLAMA BUGÜN

Bu arada Yunan Parlamentosu, 6 Ağustos'da Mısır ile imzalanan ve Türkiye'nin 'yok hükmünde' saydığı deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşmayı bugün oylayacak. Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisi, Yunan-Mısır anlaşmasına "Evet" oyu vermeyeceğini açıkladı. Oylamada çekimser kalacak olan SYRIZA, anlaşmanın Yunanistan ile Mısır arasındaki deniz yetki sınırlarının sadece bir bölümünü kapsadığını, 'adaların yüzde 100 kıta sahanlığı bulunduğu' şeklindeki Yunan tezinine zıt düştüğünü ve Türkiye'nin gelecekte bundan faydalanmak isteyebileceğini belirtti.

ASIL MESELE YERALTI KAYNAKLARI

Yunanistan, Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmeye çalışırken, Kaş açıklarındaki Meis adası nedeniyle Akdeniz'in geniş bir bölümünde hak iddia ediyor. Atina'nın Meis iddiasını reddeden Türkiye ise son dönemde sondaj gemilerini bölgeye yollayarak hem kendi hem de KKTC'nin çıkarlarına sahip çıkıyor.

TÜRK FIRKATEYNLERİ İTALYAN GEMİSİ İLE EĞİTİM YAPTI

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki fırkateyn dün bir İtalyan muhribiyle birlikte Doğu Akdeniz'de önceden koordinatları belirlenmiş bölgede geçiş eğitimi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand De La Penne'nin dün "Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra ettiklerini" duyurdu. Ayrıca her iki Türk fırkateyni de İtalyan ITS ETNA akaryakıt gemisinden akaryakıt ikmali yaptı. Bakanlık hem geçiş eğitiminden hem yakıt ikmalinden görseller de paylaştı. Türkiye, bu faaliyetler için dün saat 05.00 ile 11.00 arasını kapsayacak şekilde Navtex ilan etmişti. Navtex'in Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Atina ve Ankara'ya yaptığı ziyaretin başlangıcından önce sona ermesi dikkat çekti. Bu arada güvenlik kaynakları, Türk ve İtalyan gemilerinin geçişinin "askeri tatbikat" olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Yunan askeri unsurlarının, ABD savaş gemisiyle gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı.