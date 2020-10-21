Yunanistan Alman gazetecileri gözaltına aldı

Avrupa'ya göç yolu üzerinde bulunan Yunanistan, bölgeden geçmek isteyen sığınmacılara insanlık dışı muamelelerine devam ediyor. Sığınmacılarla ilgili belgesel çeken Alman gazeteciler de Yunanistan'ın bu tavrından nasibini aldı.

Yunanistan’ın Sisam Adası’nda iklim değişikliği ve sığınmacılarla ilgili belgesel hazırlayan, içerisinde Larissa Rausch ve Manolo Ty’nin de olduğu Almanyalı 4 gazeteci 8 saat süreyle gözaltına alındı ve kötü muamele gördü.

Adada belgesel çekerken polis tarafından casuslukla suçlanan gazeteciler, polis merkezine götürüldü. Polis gazetecilerin ekipmanlarına el koymaya çalışırken gazeteciler kötü muameleye karşı çıktı.

Fotoğrafçı Manolo Ty, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Avukatımla görüştüğüm sırada kapıyı üstümüze kilitlediler. Fotoğraf malzemelerimi aldılar ve ne çektiğimi görmeme izin vermediler” dedi. Ty ayrıca Almanya Fahri Başkonsolosu’nun da gazetecilerin Avrupa Birliği içinde polis tarafından gözaltına alınmasına tanık olduğunu yazdı.

"Neden olduğunu anlamadık"

Manolo Ty yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şimdi bile tüm bunların neden başımıza geldiğini anlamıyoruz. Bizi sokakta durdurdular ve önce kontrol ettiler ve sonra nedenini açıklamadan onları polis merkezine kadar takip etmemiz gerektiğini söylediler. Görevliler tüm ekipmanımızı aldı ve fazlasıyla katılardı. Giysilerimizi de çıkarmak zorunda kaldık ve tüm bunları ne olduğunu anlamadığımız bir zamanda gerçekleşti.

"Biz Almanya'dan iki gazeteciydik ve iklim değişikliği ile mülteciler üzerine belgesel çekiyorduk. Sisam’da belgeselde bize yardımcı olan iki kişi daha vardı.

"Bir avukat istedik ama reddedildik. Daha sonra çeşitli haber kuruluşlarına ve AFP'ye bazı acil mesajlar gönderdik. Aniden telefonlarımızı aldılar ve birbirimizle iletişim kurmamıza izin vermediler, yemek bile vermediler. Bizi 8 saat tuttular. Tutuklanıp tutuklanmadığımızı sorduk, sadece hayır dediler.

"Gitmek istedik, bizi bırakamayacaklarını söylediler. Öyleyse onlara neden avukat arayamıyoruz diye sorduk. Bize hiçbir şeyle suçlanmadığımız için bir avukata ihtiyacımız olmadığını söylediler.

"Sonunda iki avukat geldi, ama orada bile işler tuhaflaştı, kapıları zorla kapattılar, bizi bir ofise kilitlediler, onlarla konuşmamıza izin vermediler. Bir Avrupa ülkesinde böyle bir tavırla karşılaşacağımı hayatımda hiç düşünmemiştim.

"Öğrendiklerime göre bu, yerel polisin buradaki mültecilere yaptığı muameledir. Avukat reddedilir, polis şiddetine maruz kalabilir ve olması gerektiği gibi muamele görmezler. Elbette bu, tüm Yunanistanlı polis memurlarının veya Sisam’da çalışanların çoğunun benzer olaylara bu şekilde tepki verdiği anlamına gelmez.

"Yarın Almanya'ya gidebileceğimizi umuyoruz, çünkü yaşadığımız onca maceradan sonra bunun daha neden olduğunu bilmeden polis merkezine geri çağrıldık.”

RSF kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler de gazetecilerin fotoğrafını paylaşarak Yunanistan mercilerini gazetecilere karşı yapılan bu tür ihlallere son vermeye çağırdı.