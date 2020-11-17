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Yunanistan F-35 alımı için ABD ile görüşüyor

Yunanistan Savunma Bakanlığı, 18 ile 24 adet arasında F-35 savaş uçağının teslimatı için ABD hükümetine mektup gönderdi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, 18 ile 24 adet arasında F-35 savaş uçağının teslimatı için ABD hükümetine resmi talep mektubu gönderdi.

Resmi talep mektubunun ardından uçakların fiyatına ve mevcudiyetine dair bilgilerin talep edildiği bir mektup daha gönderildi.

Yunanistan, ABD'ye gönderdiği mektubunda bu talebin aciliyet teşkil ettiğini ve ilk F-35’leri 2021 yılında istediklerini belirtti.

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