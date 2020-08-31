Yunan'ı korku sardı! Adaların derdine düştüler

Ülkede olası bir savaş durumunda Ege Denizi'ndeki 3 bin adanın akıbeti konuşulmaya başlandı.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin yansımaları devam ediyor. Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına karşı başta Yunanistan ve AB ülkeleri tepki göstermişti. Tehditlere rağmen Türkiye'nin geri adım atmaması ise özellikle Yunanistan'da korkuya neden oldu. Ülke gündemine oturan konu ile ilgili olarak Yunan medyası, olası bir savaş durumunda Ege denizinde bulunan 3 bin adanın nasıl savunulacağını tartışmaya başladı.

YUNAN'IN İSTEKLERİ 'SAVAŞ SEBEBİ' GÖRÜLDÜ

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de gerilimi sürüyor. En son Meis adasına asker gönderen Yunanistan'a Türkiye'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'çıkarlarımızı korumak için her bedeli ödemeye hazırız' açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararını Ege'de de uygulaması halinde Türkiye'nin nasıl bir tepki vereceğini açıkladı. Çavuşoğlu, "İyon Denizi'nde 12 mile çıkarması bizi ilgilendirmez. Orada çıkarabilir bizimle ilgisi yok ama Ege'de bunu 12 mile çıkaramazlar. Meclisimizin yıllar önce aldığı karar bugün de geçerlidir, bu savaş nedenidir." ifadelerini kullandı.

3 BİN ADANIN KORKUSU SARDI

Öte yandan Yunan medyası da Türkiye ile olası bir savaşta yaşanabilecekleri tartışmaya başladı. Özellikle Ege Denizi'ndeki 3 bin adanın elden çıkabileceği korkusu, Yunan medyasında dillendirilmeye başlandı.