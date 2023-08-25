Yunan resmi kaynaklarından açıklama!

Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın yağtığı kaza ile ilgili açıklama yaptı. Yunan bakanlığının yaptığı açıklama şöyle:

"25.08.2023 Günü saat 11:00 sularında ulusal haber ajanslarında merkezimizce görülen bir haberin araştırılması neticesinde JRCC PIRE Merkezimizce aranmış;24.08.2023 Günü saat 20:58 sularında ILERYOZ adası civarında bulunan kayalıklara LATIKO isimli Malta Bayraklı motor yata ait zodyak botun kayalıklara çarptığı içerisinde bulunan 6 kişiden 4’nü yaralandığı. Yaralılar içinde Pegasus Hava Yolları sahibi Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın da bulunduğu ve yaralı çiftin ilk müdahalesinin ardından Ali Sabancı’nın Bodruma nakledildiği bilgisi alınmıştır. Sürecin Atina Büyükelçiliği tarafından takip edildiği öğrenilmiş olup Atina Büyükelçiliği aranmış Vuslat Doğan Sabancı hanımında deniz yoluyla Bodruma nakledilmek üzere olduğu bilgisi alınmıştır."

Çocuklar yara almadı

Kaza sırasında zodyak botta bulunan Ali ve Vuslat Sabancı'nın çocukları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı'nın ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Doğan Holding’den açıklama

Doğan Holding de Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın kazasıyla ilgili kamuoyu ile bilgi paylaştı. Doğan Holding, sosyal medyadan "Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir. Saygılarımızla Doğan Holding" diye duyurdu.

Latiko yat

Sabancı çifti ve çocukları Latiko yatı ile tatil yapıyordu. Teknede Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı, çocukları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı bulunuyordu. Sabancı tarafından kiralanan Latiko, 2014 yılında üretildi. Boyu 43.6, genişliği 9.2 metreyi bulan Latiko, 11 misafir ve 5 mürettebat ağırlayabiliyor.