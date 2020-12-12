Yunan Profesör: "Türkiye'yi kazanmak için bizi satabilirler"

Yunan Profesör İonnnis Mazis, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Doğu Akdeniz, Suriye ve Afrika'da yaptığı hamleler ile Sovyetler Birliği dönemindeki eski gücünü geri kazanmaya çalıştığını dile getiren Mazis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bir imparatorluk kurmak istediğini ileri sürdü.

Türkiye'nin NATO'dan asla uzaklaşmayacağını ve Rusya'nın da bunu çok iyi bildiğini aktaran Mazis, Joe Biden'ın iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'nin bazı sorunlarla uğraşmak zorunda kalacağını ifade etti.

"ABD Türkiye'yi kazanmak için Yunanistan'ı feda edebilir"

"Yani bu noktada Erdoğan kiminle gideceğine ve kiminle ayrılacağına karar vermek zorunda kalacak" diyen Mazis şunları kaydetti:

"Ancak burada Yunanistan için çok ilginç bir nokta var. Amerikan yönetiminin hiçbir nedenle Türkiye'yi feda etmek istemediği kesin. Benim asıl korktuğum şey Yunanistan'ın hazır olmaması. Yani Yunanistan toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini kendi başına savunmaya hazır değilse, İsrail, Fransa, Mısır, Hindistan ve BAE gibi ciddi müttefiklerle işbirliği içinde değilse o zaman Türkiye'nin yatıştırılması ve eski kabuğuna geri dönmesi için feda edilebilir. Kendimizi kurban edilen bir konumda bulabiliriz."