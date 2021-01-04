Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek

Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İsrail ve son olarak Suudi Arabistan. Türkiye'nin hamleleriyle fay hatlarının yerinden oynadığı Doğu Akdeniz'de 2021 de fırtınalı başladı.

İLK FRANSIZ JETLERİ İNDİ

Gittikçe köşeye sıkışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, geçtiğimiz yaz mevsimi boyunca Türkiye karşıtı müttefikleriyle birlikte gerilimli sularda birçok tatbikata girişti. Deniz ve hava tatbikatlarında öne çıkan üs ise, Yunanistan'ın en büyük adası Girit'teki Suda oldu. Yunanistan'a destek için Suda Üssü'ne ilk olarak Fransız Rafale jetleri indi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 9 SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERDİ

Ardından Libya'dan Suriye'ye her alanda Türkiye'nin karşısında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri Girit Adası'na dokuz savaş uçağı gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait F-16'lar Yunanistan hava kuvvetleriyle birlikte tatbikat düzenledi.

Doğu Akdeniz'de açık şekilde Yunanistan'a destek veren ABD ise, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suda Üssü'nü ziyaret etmesi ve Girit'e konuşlanacak bir savaş gemisiyle safını belli etti.

Milliyet'in haberine göre, büyük bir silahlanma yarışına giren Atina yönetimi, 2020 bitmeden Fransa ile 18 Rafale jetinin satın alınması için anlaşma imzaladı, ABD'den F-35 savaş uçakları istedi. İsrail'den satın alınacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na bir drone üssü kurulacağı ise, Aralık 2020'de ilan edildi.

YUNAN MEDYASI: PRENS SELMAN'DAN F-15 TALİMATI

İlk Rafale jetlerinin bu ay teslim edilmesi beklenirken, Doğu Akdeniz'de yeni bir cephe açıldı. Yunan medyası, Suudi Arabistan'ın Girit'teki Suda Üssü'ne Türkiye'ye karşı F-15 savaş uçakları göndermeye hazırlandığını bildiriyor.

Newpost gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetleri Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacak.

YUNAN PİLOTLAR TARAFINDAN DA KULLANILACAK

ABD ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı yine haberde yer alan detaylar arasında.