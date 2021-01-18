Yunan medyasından Ege'de kriz çıkartacak 12 mil önerisi

Yunan Pentapostagma gazetesi, İyon Denizi'nde uygulanan 12 mil kararının Ege'de de uygulanması gerektiğini belirtilen bir haber yayımladı.

Gazetede yer alan haberde, ellerindeki en büyük silahın bu olduğu kaydedilerek, "Yunanistan'ın elinde karasularını 12 mile kadar genişletme hakkı adı verilen büyük silah var. Kıta sahanlığının sınırlandırılmasına yönelik müzakereler başlamadan önce bu silahımızı kullanmalıyız ve anlaşmazlık durumunda Lahey'e gitmeliyiz" ifadeleri kullandı.

Gazete, Yunan adalarının 6 ve 12 millik karasularının haritasını paylaştı

"BU BİR SAVAŞ SEBEBİDİR"

İyon Denizi'ndeki karasuların 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararnamenin Yunanistan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası açıklama yapan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, bunun Ege'de uygulanması durumunda savaş sebebi olacağını, Türkiye'nin de teyakkuzda olması gerektiğini vurgulamıştı.

Geçtiğimiz gün Türkiye'nin NAVTEX kararlarını değerlendiren Pentapostagma, bu adımların "kışkırtıcı" olduğunu kaydetmişti. Yunanistan ile Türkiye arasında gerilimin artmasıyla Türk tarafının "NAVTEX yağmuru" başlattığını belirten gazete, "Ankara bizimle dalga geçiyor" ifadelerini kullanmıştı. Gazete ayrıca, Türkiye'nin haddini aştığını, Ege Denizi'ndeki bazı bölgelerde Aralık ayına kadar tatbikat yapmayı planladığını iddia etmişti.