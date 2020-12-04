Yunan medyası: Kılıçdaroğlu gemi baskınında Yunanistan'a hak veriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz'de Türk gemisine yönelik hukuksuz baskına ilişkin sözleri Yunan basınında geniş yankı buldu. Kılıçdaroğlu, gemi baskınına ilişkin Ankara'nın yalanladığı iddiayı dile getirerek, "4 saat boyunca bizimkiler cevap vermiyor, onlar da gemiye çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

📹Alman basınının yalanına sarılan Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi suçladı.



🔹CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IRINI operasyonunda görev yapan Alman fırkateyninin haydutça bir girişimle hukuk dışı bir şekilde Türk gemisini aradığı skandal olayda Türkiye'yi suçladı. pic.twitter.com/tBgFjFHKMM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 1, 2020

Yunan basınından greekcitytimes.com, Kılıçdaroğlu'nun gemi baskınında Yunanistan'a hak verdiğini dile getirdi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türk muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Libya açıklarında bir Türk gemisinin AB önderliğindeki İrini Operasyonu incelemesine ilişkin açıklamaları üzerine Yunan komutan ve Almanya'nın haklı olduğunu vurguladı.

Türk muhalefet liderinin belirttiği gibi “Akdeniz'de bir gemimizi kontrol ettiler. Yunanlı komutan İtalya ve Almanya, Türkiye'ye soruşturma yapacaklarını bildirdi. Dört saat geçti ve Türkiye yanıt vermedi. Erdoğan ile kimse iletişim kuramadığı için dört saat. "

Sonra Roma'daki elçiliğimizi aradılar. Bir saat daha geçti. O zaman NATO’nun sessizlik kuralı uygulanır. Birisi cevap vermediğinde, o zaman kabul ettiği, kabul ettiği anlamına gelir. Daha sonra gemide arama yapıldı ” dedi ."