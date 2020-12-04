AjansHaber.com.tr Gündem "Kılıçdaroğlu gemi baskınında bize hak veriyor"

Yunan medyası: Kılıçdaroğlu gemi baskınında Yunanistan'a hak veriyor

Yunan basını, Türk gemisine Akdeniz'deki hukuksuz baskına ilişkin "Türk muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yunanistan'a hak veriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akdeniz'de Türk gemisine yönelik hukuksuz baskına ilişkin sözleri Yunan basınında geniş yankı buldu. Kılıçdaroğlu, gemi baskınına ilişkin Ankara'nın yalanladığı iddiayı dile getirerek, "4 saat boyunca bizimkiler cevap vermiyor, onlar da gemiye çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yunan basınından greekcitytimes.com, Kılıçdaroğlu'nun gemi baskınında Yunanistan'a hak verdiğini dile getirdi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türk muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Libya açıklarında bir Türk gemisinin AB önderliğindeki İrini Operasyonu incelemesine ilişkin açıklamaları üzerine Yunan komutan ve Almanya'nın haklı olduğunu vurguladı.

Türk muhalefet liderinin belirttiği gibi “Akdeniz'de bir gemimizi kontrol ettiler. Yunanlı komutan İtalya ve Almanya, Türkiye'ye soruşturma yapacaklarını bildirdi. Dört saat geçti ve Türkiye yanıt vermedi. Erdoğan ile kimse iletişim kuramadığı için dört saat. "

Sonra Roma'daki elçiliğimizi aradılar. Bir saat daha geçti. O zaman NATO’nun sessizlik kuralı uygulanır. Birisi cevap vermediğinde, o zaman kabul ettiği, kabul ettiği anlamına gelir. Daha sonra gemide arama yapıldı ” dedi ."

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
CHP tecavüz skandalının üstünü örtmek mi istiyor?
1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirdi
Dinleyenler kulaklarına inanamadı
Teröristler için cenaze töreni düzenlediler
Kimse bebek arabasından gelen sese anlam veremedi
İstanbul'da mesai saatleri değişti