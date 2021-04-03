Yunan komutanın kuyruk acısı sözlerine yansıdı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını gasbetmekten vazgeçmeyen Yunanistan, son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği'nden aldığı çeşitli desteklere güvenerek, saldırgan tutumunu giderek artırıyor.

Amerikan-Yunan Enstitüsü'nün düzenlediği online etkinlikte konuşan Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros, ABD'nin kendilerini farklı bir perspektie dinlemesinden memnun olduklarını belirtirken, Türkiye'yi bölgede provokatörlükle itham etti.

"TÜRKİYE, BİR PROVOKATÖR GİBİ DAVRANIYOR"

Yunan general, "Türkiye'nin bölgeye istikrarsızlık getiren bir provokatör gibi davrandığını söylediğimizde, ne söylemek istediğimizi artık çok daha net anlıyorlar. ABD de dahil olmak üzere bölgedeki herkes istikrar ve barışla çok ilgileniyor ve tek baş belası Türkiye.” sözlerini sarf etti.

“ABD'nin bu davranışı çok açık ve bizim açımızdan son yılların en büyük avantajı, Türkiye ile ilgili bu şikayetler konusunda yalnız hissetmememiz'' diyen Floros, ''Artık Türkiye'yi protesto eden birçok ülke var" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CİDDİ DEĞİL, İSTEDİĞİMİZDE 12 MİLİ İLAN EDERİZ"

Yunanistan'ın savunduğu 'tüm adaların kıta sahanlığına ve münhasır ekonomik bölgeye (MEB) sahip olduğu' görüşüne ABD'nin verdiği destekten memnun olduğun söyleyen Floros, daha da ileri giderek, "Türkiye'nin ciddi olduğunu sanmıyorum. İstediğimiz zaman 12 mil ilan ederiz." ifadelerini kullandı.

12 MİL İLANI, TÜRKİYE İÇİN SAVAŞ SEBEBİ

Türkiye, 1995 yılında TBMM'de aldığı kararla, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartmasının bir savaş nedeni olacağını açıkça duyurmuştu.