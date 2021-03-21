Yunan istihbaratçıdan itiraf: Türkiye hamleleriyle bizi yendi

Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı (EYP) eski üyesi Savas Kalenderidis, katıldığı canlı yayında Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini savunan Kalenderidis, “Maalesef istikşafi temaslar ile Türklere imkan verdik. Türkiye istikşafi görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan’ı alt etti” diye konuştu.

Kalenderidis, "Yunanistan'ın hatası istikşafi görüşmelerde sert şartlar ve koşullar koymamasıydı. Türk-Libya anlaşmasını, Mavi Vatan’ı veya araştırma gemilerini şart koşmadık. Türkiye istikşafi temaslar yoluyla AB’nin kapısını açtı. Maalesef artık Türkiye’ye yaptırım uygulanmayacak" dedi.