Yunan gazetesi çirkin manşeti yine yayınladı

Her fırsatta Türk düşmanlığını açıkça dile getiren gazetede, küfürlü paylaşım yine sayfa başından yayınlandı. Gazete için Yunan hükümeti yalnızca kınama açıklamasında bulunmuş, herhangi bir yaptırım uygulamamıştı.

Yunanistan'ın yargı yoluna taşınan Dimokratika gazetesindeki çirkin manşet, bugün yeniden baş sayfadaki yerini aldı. Yunan hükümetinin herhangi bir yaptırımda bulunmadığı gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik aşağılık dilini yeniden sayfalarına yansıttı.

AHLAKSIZ MANŞET YENİDEN YAYINDA

Yunan gazetesinin attığı manşet bugün üçünkü kez, yeniden baş sayfadaki yerini aldı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanına açık bir şekilde küfür ve hakaretler savunarak basın özgürlüğünün arkasına sığınan Yunan paçavrasına yönelik tepkiler yükseliyor. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan manşete gelen eleştirilerde gazetenin dilinin, basın ve ifade özgürlüğü ile bir alakasının bulunmamasına dikkat çekildi.

YUNAN DIŞİŞLERİ'NDEN CILIZ KINAMA

Geçtiğimiz günlerde ilk kez yayınlanan ahlaksız manşete Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama bildirisi yayınlanmıştı. Yayınlanan kınamada hakaretin basın özgürlüğü ile bir ilgisi bulunmamasına dikkat çekilirken, gazeteye bir yaptırımda bulunlmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilenmemesi tepki çekmişti.

Söz konusu gazetenin çirkin manşeti, Türkiye'de yargıda bulunuyor. Soruşturma başlatılan gazete hakkında yasal süreç başlatıldı.