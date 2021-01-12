Yunan basınında masa korkusu

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Liberal gazetesi, görüşmelere dair yayınladığı analizde, Türkiye’nin taviz vermeyen tavrını ele aldı. Türkiye’nin her istediğini elde eden tavrından duyduğu rahatsızlığı belirten analiz, Yunan medyasının endişesini gözler önüne serdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar, Yunan medyasında gündeme oturdu.

GÖRÜŞMELER 25 OCAK'TA

Yaptığı açıklamada Kıbrıs meselesinde önemli bir dönemeçte olunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bugün itibarı ile ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Tüm meseleleri kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı geri çevirmez" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin pozitif bir atmosferde AB ve AB üyesi ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istediği mesajını veren Çavuşoğlu'nun daveti Atina tarafından kabul edilirken, görüşmelerin 25 Ocak'ta yapılacağı duyuruldu.

YUNAN RAHATSIZ OLDU

Görüşmelerde özellikle Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması beklenirken, Yunan medyasından kışkırtıcı manşetler de gelmeye başladı. Türkiye karşıtı söylemleriyle öne çıkan Liberal gazetesinde Nikos Meletis imzasıyla yayınlanan bir analiz, Çavuşoğlu'nun olumlu davetinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

TÜRKİYE-AB YAKINLAŞMASI ENDİŞE YARATTI

Analizde, Türkiye'yi her fırsatta AB'ye şikayet ederek, bölgedeki haklı faaliyetini engelleme çabası içinde olan Yunan hükümetinin amacına ulaşamamasının etkileri gözler önüne serildi.

"TÜRKİYE HER ŞEYİ ELDE ETMEK İSTİYOR"

Türkiye'nin AB ilişkilerinde benimsediği pozitif bir gündem politikasının eleştirildiği yazıda, ülkenin AB ile yapılacak görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki kararlı tutumunu sürdürmesinin Yunanistan'ın çıkarlarını etkileyeceği korkusu da yer aldı.

Analizde, "Türkiye hiçbir şey vermeden her şeyi elde etmek istiyor" ifadeleri kullanılırken, Türkiye'nin meşru olandan yana izlediği taviz vermez tutumunun yarattığı endişe de gözler önüne serildi.