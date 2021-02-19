Yunan basını Miçotakis'i ti'ye aldı

Yunanistan, günlerdir kar fırtınaları ile mücadele ederken, başkent Atina'da hayat adeta felç oldu.

Ülkede kar yağışı nedeniyle ölümler yaşandı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kar fırtınasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

250 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atina’nın birçok bölgesine elektrik verilemedi, 250 bin kişi karanlığa gömüldü.

38 elektrik dağıtım ana şebekesinde sorunlar yaşandığı, Atina’nın değişik bölgelerinde yaklaşık 700 ağacın elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiği kaydedildi.

KURUMLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin elektrik kesintileri nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığını, kesintiler sebebiyle kurumların birbirini suçladığını yazdı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin, "yakında" devlet ve belediye yetkililerinin bakım konularında örtüşen sorumluluklarını açıklığa kavuşturacak bir yasa tasarısı sunacağı belirtildi.

HÜKÜMETTEN 'ŞUBAT FATURASINDA İNDİRİM YAPIN' TEKLİFİ

Yaşanan çekişmeden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Miçotakis, ülkenin elektrik kurumundan kar fırtınası sırasında 3 gün boyunca elektriksiz kalan haneler için şubat ayındaki faturalarda indirim yapmayı göz önüne almasını istedi.

Çekişmenin ana noktasını, sokaklardaki ağaçların budanmasından hangi makamın sorumlu olduğu konusu oluşturuyor. Ayrıca bazı elektrik kablolarının yer altına alınması planlanıyor.

YUNAN BASINI MİÇOTAKİS'İ Tİ'YE ALDI

Kathimerini, Miçotakis'e tepkileri karikatürize etti. Çizimlerden birinde televizyonda hitap eden Yunan başbakan için "Vatandaşlarım, yaz o kadar da uzak değil." ifadesine yer verildi.

Bir diğer karikatürde ise "Miçotakis, karın kontrolünü kaybetti." denildi. Son çizimde ağaç ile elektrik direği arasındaki sorumluluk tartışmasına değinildi.

MUHALEFET TEPKİLİ: VATANDAŞ, MİÇOTAKİS'İN BECERİKSİZLİĞİNİN FATURASINI ÖDÜYOR

Başbakan Miçotakis'in verdiği sözler, muhalefet partilerinin eleştirilerini dindirmeye yetmedi. Hükümet, kötü hava koşullarına karşı hazırlıksız olmakla suçlanıyor.

Dördüncü gün binlerce hanenin elektriksiz ve ısıtmasız kalmasından yakınan Syriza Partisi, "Kendi sorumluluklarınızdan kurtulmak için sorumlu aramayı bırakın. Kaos ve personel yetersizliğinde onun (Miçotakis) imzası var. Vatandaşlar, Başbakan'ın dikkatsizliğinin ve beceriksizliğiniz faturasını ödüyor." dedi.