AjansHaber.com.tr Dünya Yunan basını da Ayasofya konusunda rahatsız

Yunan basını da Sözcü Gazetesi gibi Ayasofya konusunda tepkili

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya, 2020'nin taçlı yıldızıdır" ifadesi Yunanistan'da gündem oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, Sözcü gazetesinin Ayasofya ile ilgili skandal haberine tepki göstermesi Yunan basınında yer aldı.

Proto Thema gazetesi, Sözcü gazetesinin Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini "felaketler" arasında gösterdiğini anımsattı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YUNAN BASININDA

Haberde, Başkan Erdoğan'ın, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın." ifadeleri aktarıldı.

Sözcü Gazetesi Ayasofya'nın ibadete açılmasını Sözcü Gazetesi Ayasofya'nın ibadete açılmasını "felaket" olarak yorumladıGündem

"AYASOFYA, 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR" İFADESİ RAHATSIZ ETTİ

Konuşmasının devamında Erdoğan'ın, "Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" ifadesi, Yunan basınında rahatsızlığa yol açtı.

"AÇIKLAMALAR KIŞKIRTICI"

Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının "kışkırtıcı" olduğunu savundu.

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