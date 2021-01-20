Yunan Başbakan Miçotakis’ten skandal çıkış

Türkiye ile Yunanistan arasında 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek istikşafi görüşmelerin hemen öncesinde Yunan cephesinden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yunan Parlamentosu'nda, İyon Denizi'nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısı görüşülmeye başlanmışken, konuya ilişkin art arda provokatif açıklamalar geliyor.

"KARASULARINI GENİŞLETMEK HAKKIMIZ"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit'te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatarak "Ve tabii ki Girit, Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." Sözlerini kullanmasının ardından yeni bir çıkış, Miçotakis'ten geldi.

Parlamento'da yaptığı konuşmada Yunan Başbakan, "Batı karasuları sınırlarını genişletmek Yunanistan'ın hakkı. Bu, Doğu sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

"İKİ KATINA ÇIKACAK"

Miçotakis, yaptığı açıklamada, "İyon Denizi'ndeki karasularımızı iki katına çıkarıyoruz. 1947 yılında imzalanan On İki Ada anlaşmasının ardından tarihinde ilk defa Yunan bölgesi, uluslararası hukuka uygun olarak yüzde 10 oranında genişledi. Bugün burada ikinci büyük adımımızı atıyoruz. Ülkemiz, İyon Denizi'ndeki karasularını 12 mil genişletiyor. Ağustos ayından itibaren belirttiğim gibi, tamamen uluslararası hukuka uygun olarak Girit ve çevresindeki alanlarda karasularımızı istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde genişletmek hakkımızdır." ifadelerini kullandı.