Yunan askeri botu kayalıklara bindirdi

Yunan Donanmasında görev yapan KYKNOS devriye botunun geçtiğimiz günlerde Sisam adası kayalıklarına çarptığı açıklandı.

Yunan kaynaklarına göre oldukça yaşlı olan bot batmaktan son anda kurtuldu. Ancak botun büyük hasar aldığı ve bir daha kullanılamayacak durumda olduğu öğrenildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba günü akşam saatlerinde Sisam Adası'nın Pythagorion limanında Kıyı Devriyesi yapan Yunanistan'a ait KYKNOS devriye botu, kayalıklara çarptı.

Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait KYKNOS devriye botu, geçtiğimiz günlerde Sisam adasında kayalıklara çarptı ve büyük hasar aldı



🔹Yunan kaynakları, kazadan hemen sonra kaydedilen görüntüleri yayınladı. pic.twitter.com/SoxXfFRrfW — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 17, 2021

Yunanistan'dan yapılan açıklamaya göre kazadapersonel yaralanması olmadı.

KYKNOS devriye botunun Norveç tersanelerinden satın alındığı açıklandı.