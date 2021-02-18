AjansHaber.com.tr Dünya Yunan askeri botu kayalıklara bindirdi

Yunan askeri botu kayalıklara bindirdi

Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait KYKNOS devriye botu, geçtiğimiz günlerde Sisam adasında kayalıklara çarptı ve büyük hasar aldı.

Yunan Donanmasında görev yapan KYKNOS devriye botunun geçtiğimiz günlerde Sisam adası kayalıklarına çarptığı açıklandı.

Yunan kaynaklarına göre oldukça yaşlı olan bot batmaktan son anda kurtuldu. Ancak botun büyük hasar aldığı ve bir daha kullanılamayacak durumda olduğu öğrenildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba günü akşam saatlerinde Sisam Adası'nın Pythagorion limanında Kıyı Devriyesi yapan Yunanistan'a ait KYKNOS devriye botu, kayalıklara çarptı.

Yunanistan'dan yapılan açıklamaya göre kazadapersonel yaralanması olmadı.

KYKNOS devriye botunun Norveç tersanelerinden satın alındığı açıklandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Faşist Wilders'e Twitter kalkanı
Fransa'dan Türkiye'ye akıllara ziyan çağrı
"ABD Türkiye'nin baskısına boyun eğdi"
Türkiye'ye karşı kurtarıcı aramaya başladık
Bill Gates'ten çok tartışılacak çağrı
Yunanistan'dan Gara operasyonuna kınama
Türkiye şehitlerine ağlarken ABD silah taşıyor