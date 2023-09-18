Yüksek hızlı tren biletlerine zam!
Ankara-İstanbul biletine yüzde 33; Ankara-Eskişehir biletine yüzde 65 zam geldi. Ankara- İstanbul hattında daha önce 323 TL olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam yaptı. Zamlı fiyatlar uygulamaya girdi.
TCDD Taşımacılık tarafından YHT biletlerine yapılan zam sonrası fiyatları güncelledi. Ankara- İstanbul hattı da zamlandı.
Yeni fiyatlar ne kadar oldu?
Daha önce 323 TL olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı. Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi. Ankara - Yozgat hattı için 130 TL den 173 TL’ye yükseldi.
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