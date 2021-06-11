Yukarı Afrin Barajı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemiyle "Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçmesuyu İsale Hattı"nın açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünyayla birlikte ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanıyor." dedi.

"AKLIMIZDAN ÇIKARMAMALIYIZ"

"Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.

"90 İÇME SUYU PROJESİYLE İLGİLİ YATIRIMLAR SÜRÜYOR"

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar olmasaydı, Allah göstermesin, çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik. Halen 18 milyon nüfusa 1,8 milyar metreküp su teminini sağlayacak 90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımlar sürmektedir.

"YATIRIMLARIN MEYVELERİNİ ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Hem topraklarımızın veriminin artırılması, hem yerleşim yerlerimizdeki içme suyu ihtiyacımızın karşılanması için önümüze çıkan zorlukların hepsinin üstesinden gelerek, ülkemizi önemli bir seviyeye getirdik.

Özellikle sulama yatırımlarında hala katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar kurduğumuz altyapının ehemmiyetinin de farkındayız. İnşallah, özellikle GAP bölgemizdeki sulama yatırımlarını akılcı bir proje yönetimiyle hızlı bir şekilde tamamlayarak, yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız.

Ülkemizin en büyük avantajı, bu konularda iyi yetişmiş, bilgili, ehliyet sahibi insan kaynağına sahip olmasıdır. Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.

SON 19 YILDA YAPILAN YATIRIMLAR

Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kilis'te arıtma tesisine başladık. Bu yıl tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz yeterli ve temiz suya kavuşmuş olacak. 6 içme suyu tesisi, 3 gölet, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık Kilis'e.

"GELECEĞE DÖNÜK OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Toprakların verimi için zorlukların üstesinden geliyoruz. Son 19 yılda, 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettik.

Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir."