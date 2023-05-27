YSK'dan yurt dışı oy açıklaması!

Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışındaki gümrüklerde ve temsilciliklerde kullanılan güncel oy sayısı açıkladı.

YSK açıkladı! Yurt dışında kullanılan oy sayısında rekor üstüne rekor!

Yurt dışında oy kullanan sayısı 1 milyon 920 bin 53 kişi oldu

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 920 bin 53'e ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi, yarın saat 17.00'de sona erecek.

İlk turda yurt dışında kullanılan oy sayısı

İlk tur seçimlerinde ise yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. YSK'nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı.