YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı!

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Millet İttifakı'na dahil bazı partilerin kimi seçim bölgelerinde liste vermeyerek ittifak protokolünü ihlal ettiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunan Özel, Millet İttifakı protokolünün iptali ve ittifaka dahil partilerin oylarının ayrı ayrı hesaplanmasını talep etti.



YSK'DAN RET

YSK, AK Parti'nin başvurusunu oy çokluğuyla reddetti. Kararda, Millet İttifakı'nın devam ettiği ve ittifak protokolünün iptalinin söz konusu olmayacağı vurguladı.



Kararda ayrıca, herhangi bir seçim bölgesinde ittifaka siyasi partilerden sadece birisinin seçime katılması halinde, oy pusulasında ittifak unvanının kullanılamayacağı ve ülke barajı hesabında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının esas alınacağı vurgulandı.