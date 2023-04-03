YSK'dan Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili açıklama
Yüksek Seçim Kurulu, Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı.
Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazları reddetmişti. O kararın gerekçesi belli oldu.
Gerekçeli kararda; yeni sistemle gidilen ilk seçimin 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimler olduğu belirtildi. Erdoğan’ın birinci dönem 5 yıllık görevinin “birlikte yapılan ilk seçim olan 24 Haziran 2018’de başladığı vurgulandı...
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