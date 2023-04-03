YSK'dan Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazları reddetmişti. O kararın gerekçesi belli oldu.

Gerekçeli kararda; yeni sistemle gidilen ilk seçimin 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimler olduğu belirtildi. Erdoğan’ın birinci dönem 5 yıllık görevinin “birlikte yapılan ilk seçim olan 24 Haziran 2018’de başladığı vurgulandı...