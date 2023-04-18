YSK'dan 'bakanlar' kararı!

YSK, bakanların istifa etmesi gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacaklarına ilişkin başvuruları oybirliğiyle reddetti.

Kararda; bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 Bakan AK Parti listelerinden milletvekili adayı olmuştu.

Bakanların milletvekili aday listelerinde yer alması üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na çok sayıda başvuru yapıldı. “Bakanların aday olmaları nedeniyle istifa etmeleri gerektiği” vurgulandı.

Kararda bakanların Milletvekili Seçim Kanunu 18. maddesinde istifa etmesi gereken kamu görevlileri arasında sayılmadığı kaydedildi.