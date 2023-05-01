YSK yurtdışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

Yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ta 1 Mayıs'ın resmi tatil olması (Early May bank holiday) sebebiyle başkent Londra başta olmak üzere 4 kentte Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy vermek için yoğun katılımlı oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu İngiltere'de, bu yıl ilk defa 4 kentte kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri sürüyor.

Ülkede, 1 Mayıs'ın resmi tatil olması (Early May bank holiday) sebebiyle başkent Londra'daki Old Billingsgate'te kurulan sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu.

İngiltere'de yaşayan seçmenler, Manchester ve Edinburgh'da başkonsolosluklarda, Leicester'da ise Tigers Rugby Club'da oylarını kullandı.

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Londra, Manchester ve Edinburg'taki oy kullanma işlemleri 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Seçmenlerin Leicester'daki oy verme işlemi de bugün sona erecek.

İsviçre

İsviçre'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi üçüncü gününde devam ediyor.

İsviçre'de başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada sandık kuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Türkiye'nin bu üç misyonunda kurulan alanlarda kullanabilecek.

Seçmenler yerel saatle 09.00- 21.00 arasında oy kullanabiliyor.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Seçmenlerin oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İsviçre'de 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 7 Mayıs'a kadar devam edecek.

Vatandaşlar, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 20-24 Mayıs tarihlerinde yeniden sandığa gidecek.

İsviçre'deki Türkler, Türkiye'deki seçimler için 6'ncı defa sandık başına gidiyor.