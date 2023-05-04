YSK yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 165 bin 969 seçmen oy kullandı.

3 milyonu aşkın seçmen var

YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen olduğunu açıklamıştı.

73 ülkede ve 156 yerde yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu

Diğer yandan ilk 5 günde yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si oy vermiş, 2018 seçimlerinde ise ilk 5 günde yurt dışında 328 bin 575 seçmen oy kullanmıştı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.