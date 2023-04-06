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YSK oy kullanacak kişi ve yeni seçmen sayısını açıkladı

YSK, 14 Mayıs’taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini duyurdu. Yeni seçmen sayısı ise 7 milyon oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.

Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.

YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.

YSK

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