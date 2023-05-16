YSK, beş ülkede oy verme süresini uzattı!
Yüksek Seçim Kurulu, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin 20-24 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi. Daha önce iki güne düşürülen oy verme işlemi yeniden beş güne çıkarıldı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda beş ülkede oy verme süresi uzatıldı.
YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.
Bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.
CHP sürenin iki günden beş güne çıkarılması için YSK’ya başvuru yapmıştı.
Karar sonrası Türk vatandaşları seçimin ikinci turu için beş gün boyunca oylarını kullanabilecek.
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