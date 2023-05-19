YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,24, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,07, Sinan Oğan yüzde 5,28, Muharrem İnce yüzde 0,41 oy aldı.

YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.