YPG/PKK'nın evsiz bıraktığı Tel Rıfatlılar, yuvalarına dönmek istiyor

Rusya’nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK’lı teröristlerce işgal edilen Halep’in Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki bölgelerden 250 bin sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç ettirildi.

Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırındaki Azez ilçesi ve çevresinde kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda 6 yılı aşkın süredir evlerinden uzakta yaşam mücadelesi veriyor.

Ailesiyle yerinden edilen Tel Rıfatlı 13 yaşındaki Abdurrahman Ubeyid, AA muhabirine, ilçedeki mahallede kuzenleriyle oyun oynadıkları günleri çok özlediğini söyledi.

Ubeyid, "Kuzenlerimden ayrıldık. Burada kötü bir hayat yaşıyoruz. Çadırda yaşam iyi değil. Tel Rıfat'taki evimiz yıkılmış olsa bile geri dönmek istiyorum. Yıkılan evimizi tamir ederiz." dedi.

"Evimize ve eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz"

Azez ilçesine sığınan Tel Rıfatlılardan Beşir Allito ise işgal sırasında 10 günden az bir sürede on binlerce sivilin göç ettiğini belirtti.

Sivillerin canını zor kurtararak çocukları ile birlikte evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Allito, "Saldırılar sonucu ilçedeki evlerin tamamı kullanılmaz hale geldi. Siviller sınır hattına göç etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Allito, çok sayıda sivilin geri dönüş ümidiyle yaşadığını kaydederek, "Rus savaş uçaklarının yoğun saldırısı ve PKK'nın bölgeye aniden yerleşmesi sonucu 50'den fazla bölgeden 200 binden fazla sivil göç etti." ifadelerini kullandı.

Çok zor günler yaşadıklarının altını çizen Allito, şunları kaydetti:

"Evimize ve eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Bu düşünceden vazgeçmedik, ısrar ediyoruz. Süreç ne kadar uzun olursa olsun biz bu umutla yaşıyoruz. Türkiye’nin çabasından eminiz çünkü terörü kendi sınırlarından uzaklaştırmak istiyor. Sınırda yaşayan mültecilere sahip çıkıyor."

"Geri dönme umudumuzu kaybetmiş değiliz"

Zorla yerinden edilen bir diğer Tel Rıfatlı Muhammed Allito da Rus savaş uçakları ve terör örgütü YPG/PKK’nın saldırıları yüzünden yıkılan evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Allito, evlerinden uzakta çadırlarda yaşadıklarını vurgulayarak, "Tel Rıfat'ta geri dönme umudumuzu kaybetmiş değiliz. Benim ve burada yaşayan herkesin tek isteği bir askeri operasyonla Tel Rıfat'ın geri alınması. Burada yaşayan siviller bir an olsun bile umutlarını kaybetmediler." dedi.

Tel Rıfat'ın alınmasının bölge için önemli olduğunu vurgulayan Allito, "Evime dönme ümidiyle yaşıyorum. Burada yaşayan herkes, evleri yıkılmış olsa bile, orada enkazın üstüne çadır kurup yaşamaya razı." diye konuştu.

Allito, Tel Rıfat'ın YPG/PKK işgalinden kurtarılması halinde herkesin evlerine döneceğini ve insanların bayram sevinci yaşayacağını kaydetti.

Tel Rıfat'taki durum

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Sık sık Azez, Bab, Mare ve Afrin'i vuran teröristler, Tel Rıfat'ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.