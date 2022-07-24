AjansHaber.com.tr Gündem YPG/PKK, Afrin'deki briket evlere saldırdı!

YPG/PKK, Afrin'deki briket evlere saldırdı! 1 sivil öldü'

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roket saldırısı düzenledi, 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan YPG/PKK, sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor.

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'in kuzeyindeki Kefer Cenne ve güneyindeki Anab köyünde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roket saldırısı gerçekleştirdi.

Terör saldırısı soncu 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Olay yerinde 3 briket ev yıkılırken, bölgedeki siviller enkaz kaldırma çalışması başlattı.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, tutuklandı
Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda temel atılıyor
Odessa'daki patlamaya ilişkin açıklama
İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye patladı!
Kocaeli'de 3 katlı binanın balkonu çöktü
PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz!
İddiası asılsız çıkan doktor FETÖ'den açığa alındı