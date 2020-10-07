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Yozgat'ta iki tren çarpıştı!

Yozgat'ta 2 tren birbirine girdi kaza yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Yozgat'tan son dakika tren kazası haberi geldi. Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında, Karanlıkdere mevkiinde 2 yük treninin çarpışması sonucu olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yozgat'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında, Karanlıkdere mevkiinde 2 yük treninin çarpışması sonucu olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Can kaybı bilgisi henüz gelmedi

Öte yandan tren kazasıyla ilgili yetkili bir kaynaktan can kaybına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

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