Youtube'dan Türkiye kararı

Youtube blog sayfasında yayımladığı bir açıklamada Türkiye'ye temsilcilik açacağını duyurdu.

Türkiye'deki kullanıcılar, içerik üreticileri ve iş partnerlerine karşı bağlılığının devam ettiğini belirten Youtube, platform'un heyecanını ve açıklığını koruyacağını vurguladı.

Youtube'un yaptığı açıklama şu şekilde:

2012 yılında Türkiye'de kullanıma sunulduğundan beri Youtube, yaratıcı ve güçlü bir ekonomiye katkı sağlayan on binlerce başarılı içerik üreticisine ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında platform sayesinde küresel bir izleyici kitlesine ulaşan girişimciler, gazeteciler, eğlence içeriği üreticileri, öğretmenler ve birçok farklı insan bulunuyor.

Youtube Türk kullanıcılar için bilgi kaynağı, yaratıcılık, merak ve öğrenme merkezi haline geldi. Youtube olarak platformumuzun oynadığı önemli rolü anlıyoruz ve bu ekosistemi korumak ve beslemek için kararlar almaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Türkiye'nin yeni çıkan ve içerik kaldırma isteklerine cevap verebilecek ve 6 aylık şeffaflık raporları yayımlayabilecek bir yerel temsilcik açılmasını öngören, 5651 numaralı İnternet Kanunu'nu dikkatli bir şekilde inceliyorduk.

Youtube, ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve şeffaflığa olan bağlılığını devam ettirirken bulunduğu ülkelerin yasalarına ve düzenlemelerine de saygı duymaktadır.