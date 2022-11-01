Yolda alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi

Semih Gümüşalan (32), Yalova'nın Altınova ilçesinden Bursa'ya tamire götürmek için 77 EF 942 plakalı minibüsle hareket etti.

Yalova-Bursa kara yolunun Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisinde aracın motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü, minibüsü yol kenarına çekip inerek itfaiyeyi aradı.

Bölgeye Orhangazi ve Yalova'dan itfaiyenin yanı sıra jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Gümüşalan ve çevredeki sürücülerin yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptığı alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ekiplerin daha sonra soğutma çalışması yaptığı yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.