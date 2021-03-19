Yolcu uçağına yıldırım isabet etti
Geçtiğimiz yıl çekilen meydana gelen olay sonrası uçakta bulunan 47 yolcunun herhangi sorun yaşamadığı, uçağın da 2 saat sonra yeniden havalandığı belirtildi.
Finlandiya’da Finnair Airbus A350 yolcu uçağına, Uusimaa bölgesinde bulunan Vantaa şehrinin üzerinden geçerken yıldırım isabet etti.
2020 yılının mayıs ayında çekilen görüntü tüyler ürpertirken, korkulan olmadı.
2 SAAT SONRA YENİDEN HAVALANDI
Finnair'in Medya İlişkileri Direktörü Paivyt Tallqvist, küçük bir sarsıntı yaşayan uçağın Helsinki'ye döndüğünü açıkladı.
İçerisinde bulunan 47 yolcunun herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı, uçağın 2 saat sonra uçuşuna devam ettiği öğrenildi.
Finlandiya’da yolcu uçağına yıldırım isabet etti— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 19, 2021
🔹Finlandiya’da Finnair Airbus A350 yolcu uçağına, Uusimaa bölgesinde bulunan Vantaa şehrinin üzerinden geçerken yıldırım isabet etti.
🔹47 yolcunun herhangi sorun yaşamadığı, uçağın da 2 saat sonra yeniden havalandığı belirtildi. pic.twitter.com/6gLugRt03V
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