Yolcu otobüsü ters yöne daldı! Yaralılar var

Habipler yolu üzerinde ilerleyen yolcu otobüsünün karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpması nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde önlem alan ekiplerin çalışması devam ediyor.