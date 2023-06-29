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Yolcu otobüsü ters yöne daldı! Yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Habipler yolu üzerinde ilerleyen yolcu otobüsünün karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpması nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde önlem alan ekiplerin çalışması devam ediyor.

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